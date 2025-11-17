На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как рост пенсий работающих пенсионеров повлиял на экономику РФ

«Известия»: рост пенсий работающих пенсионеров привлек опытные кадры в экономику
Александр Кряжев/РИА Новости

Рост пенсий работающих пенсионеров привлек опытные кадры в экономику России. Об этом пишет издание «Известия».

После индексаций пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров разрыв между пособиями для этих двух категорий сократился до 3,5 тыс. рублей, что стало минимумом с 2021 года. По данным Соцфонда, в октябре 2025-го года средний размер страховой пенсии по старости в России составил 25,9 тыс. рублей для неработающих граждан и 22,4 тыс. — для трудоустроенных. Это связано с тем, что пенсии работающих пенсионеров проиндексировали на 17%, а неработающих — на 10%.

Сокращение финансовых потерь от сообщения налоговой о занятости побудило многих работающих пенсионеров «выйти из тени», а других — активнее искать работу. Отмечается, что это способствует возвращению опытных кадров на рынок и благоприятно влияет на экономическую динамику.

До этого депутат Светлана Бессараб предложила россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже, чтобы увеличить страховые выплаты вдвое.

Ранее Володин рассказал, будут ли пересматриваться пенсии депутатов Госдумы.

