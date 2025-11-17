Стало известно, как рост пенсий работающих пенсионеров повлиял на экономику РФ

Рост пенсий работающих пенсионеров привлек опытные кадры в экономику России. Об этом пишет издание «Известия».

После индексаций пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров разрыв между пособиями для этих двух категорий сократился до 3,5 тыс. рублей, что стало минимумом с 2021 года. По данным Соцфонда, в октябре 2025-го года средний размер страховой пенсии по старости в России составил 25,9 тыс. рублей для неработающих граждан и 22,4 тыс. — для трудоустроенных. Это связано с тем, что пенсии работающих пенсионеров проиндексировали на 17%, а неработающих — на 10%.

Сокращение финансовых потерь от сообщения налоговой о занятости побудило многих работающих пенсионеров «выйти из тени», а других — активнее искать работу. Отмечается, что это способствует возвращению опытных кадров на рынок и благоприятно влияет на экономическую динамику.

До этого депутат Светлана Бессараб предложила россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже, чтобы увеличить страховые выплаты вдвое.

