На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочерняя компания «Лукойла» в Финляндии готовится к прекращению деятельности

Teboil готовится к прекращению работы в Финляндии
true
true
true
close
«ПАО ЛУКОЙЛ»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «ПАО ЛУКОЙЛ»

Дочерняя компания «Лукойла» Teboil в Финляндии готовится к прекращению своей деятельности. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

В компании рассказали, что 31 октября на всех станциях прекратилась продажа за наличные.

АЗС будут закрываться поэтапно, как только будут распроданы запасы топлива. Зимнее обслуживание на закрытых станциях будет постепенно сокращаться по мере закрытия, отметили в компании.

Всего в Финляндии около 400 АЗС Teboil.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Спустя несколько дней компания «Лукойл» сообщила, что продаст свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

17 ноября агентство Reuters сообщило, что американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла».

Ранее цены на российскую нефть опустились до минимума с марта 2023 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами