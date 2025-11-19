Дочерняя компания «Лукойла» в Финляндии готовится к прекращению деятельности

Teboil готовится к прекращению работы в Финляндии

Дочерняя компания «Лукойла» Teboil в Финляндии готовится к прекращению своей деятельности. Об этом компания сообщила в пресс-релизе на своем сайте.

В компании рассказали, что 31 октября на всех станциях прекратилась продажа за наличные.

АЗС будут закрываться поэтапно, как только будут распроданы запасы топлива. Зимнее обслуживание на закрытых станциях будет постепенно сокращаться по мере закрытия, отметили в компании.

Всего в Финляндии около 400 АЗС Teboil.

23 октября минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний России. Спустя несколько дней компания «Лукойл» сообщила, что продаст свои зарубежные активы из-за введенных ограничений.

17 ноября агентство Reuters сообщило, что американский нефтегазовый гигант Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла».

Ранее цены на российскую нефть опустились до минимума с марта 2023 года.