На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как за год в России изменились цены на борщевой набор

АКОРТ: борщевой набор за год упал в цене на 4%
close
Depositphotos

В России за год цены на борщевой набор снизились на 4%. Сильнее всего подешевел картофель – по данным на октябрь, его стоимость по сравнению с прошлым годом снизилась на 17,2%, передает 360.ru со ссылкой на данные аналитического центра АКОРТ.

Помимо картофеля, подешевел за год лук (на 7%), белокочанная капуста упала в цене более, чем на четверть. В то же время отмечается, что в октябре сцены уже немного подросли в сравнении с сентябрем.

Что касается наценки торговых сетей на социально значимые товары, то в октябре она составила 4,1%, что также ниже, чем годом ранее, когда этот показатель был равен 5,4%. Причем отмечается, что шесть из 25 категорий товаров магазины продавали в убыток, так как их стоимость была ниже закупочных цен. Это исторически минимальный для этого времени года уровень наценки, заявил председатель президиума аналитического центра Станислав Богданов.

«Овощи «борщевого набора» в октябре дорожали значительно медленнее, чем год назад, благодаря хорошему урожаю и усилиям ретейлеров по сдерживанию цен», — заключил эксперт.

До этого из данных Росстата выяснилось, что разница в стоимости фиксированного набора товаров и услуг между регионами России впервые за два года увеличилась на 12% и достигла рекордных 19 тысяч рублей. Речь идет о корзине из 83 позиций, в которую входят продукты, предметы первой необходимости и услуги, такие как хлеб, картофель, мыло, ЖКХ и проезд. В октябре самый дорогой набор оказался на Чукотке — 41 тыс. рублей, тогда как в Саратовской области он стоил около 22 тысяч. В среднем по стране стоимость фиксированного набора превысила 25 тыс. рублей, что на 10% выше уровня прошлого года.

Ранее россиянам рассказали, какая рыба подорожала за год больше всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами