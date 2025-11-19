Стало известно о рекордных с конца 2020 года закупках Евросоюзом лекарств у России

Евросоюз за сентябрь в семь раз увеличил закупки у России лекарств

Европейский союз в сентябре 2025 года в семь раз увеличил закупки российских лекарств. Об этом, ссылаясь на данные Евростата, сообщает РИА Новости.

За сентябрь государства Евросоюза приобрели у России медикаменты на €7,6 млн, что является максимальной суммой с декабря 2020 года. В месячном выражении закупки возросли в 7,2 раза, в годовом — почти в 5 раз. По итогам трех кварталов нынешнего года импорт Европейским союзом российских лекарств достиг €26,9 млн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Основными покупателями российских медикаментов среди стран ЕС стали Словения (€6,5 млн) и Венгрия (€951 тыс.).

15 ноября стало известно, что Россия за девять месяцев поставила Европейскому союзу удобрений на рекордные €1,346 млрд. Крупнейшим покупателем удобрений из России по итогам трех кварталов года стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта.

