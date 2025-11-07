Эксперт раскрыл последствия введения пошлин ЕС на российские товары

Евросоюз не сможет найти замену российским товарам и в итоге будет вынужден закупать их с учетом своих же пошлин. Сейчас Россия поставляет в страны ЕС в основном СПГ и удобрения, причем альтернативные рынки сбыта есть, а компании будут ориентироваться на выгоду от сотрудничества, объяснил в беседе с НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Так он прокомментировал сообщение о том, что семь стран ЕС призвали Еврокомиссию ввести пошлины на товары из России, экспортная выручка от которых в 2024 году составила €5,4 млрд. В основном Россия поставляет в европейские страны энергоносители, СПГ, удобрения и некоторые виды металлов. Крупнейшими партнерами являются Венгрия, Италия и Чехия, чуть уменьшили объемы закупок Германия и Нидерланды, а Испания, Сербия, наоборот, нарастили, отметил экономист. По его мнению, хотя €5,4 млрд для бюджета РФ – это значительная сумма, она далеко не решающая, поэтому вопрос продолжения торговли будет зависеть от коммерческих условий – компании сами решат, насколько это выгодно для них.

Найти замену российским товарам ЕС вряд ли удастся, особенно в части удобрений, поэтому, вероятнее всего, торговля продолжится, но на новых условиях, считает Данильцев.

«Если вводятся пошлины, там возможны варианты. Если экспортер сильно заинтересован в поставках, он может снизить цены, чтобы сократить пошлины для потребителя. Если потребитель больше заинтересован, цены снижаться не будут. Возможен промежуточный вариант», — пояснил он.

Как минимум, с удобрениями возникнет проблема – на фоне нехватки ресурсов ЕС не сможет найти замену российским. При этом у РФ есть альтернативные рынки – так, высокий спрос на них наблюдается в Азии и Латинской Америке, заключил экономист.

Напомним, с инициативой рассмотреть предложение о введении пошлин на российские железо и сталь, неорганические химикаты и калийные удобрения выступили Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция, ссылаясь на необходимость снизить зависимость ЕС от России. Предполагается, что ее поддержит еще одно государство. В МИД РФ заметили, что торговые ограничения приводят к падению темпов экономического роста в ЕС и деиндустриализации, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о планах ЕС ввести пошлины на импорт нефти РФ в Венгрию и Словакию.