Экономист объяснила, почему у пенсионеров пропадают годы стажа

Подольская: пенсионеры могут потерять трудовой стаж из-за ошибки работодателя
Максим Блинов/РИА Новости

Многие пенсионеры обнаруживают, что часть их трудового стажа оказалась неучтенной. О причинах таких ситуаций и способах «восстановить» честно отработанные годы агентству «Прайм» рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Причины могут быть разные: ошибки работодателей при подаче обязательной отчетности, технические особенности хранения данных в базе Социального фонда России (СФР), приводящие к выпадению отдельных периодов работы, и другие», — сказала она.

По словам Подольской, в большинстве случаев проблема решается через обращение в СФР и не требует судебных разбирательств. Даже если организация, где человек трудился, прекратила существование, специалисты фонда могут запросить документы из архива или от правопреемника.

Если же записи в трудовой книжке отсутствуют или внесены некорректно, стаж можно подтвердить другими документами — трудовым договором, справками с места работы, копиями приказов о приеме или увольнении. Все необходимые процедуры можно сделать онлайн, добавила эксперт.

До этого профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил, что ошибки в трудовой книжке могут привести к уменьшению размера пенсии и к отсрочке ее назначения. Чаще всего в трудовой встречается ошибка с датами приема на работу и увольнения. Особенно это касается случаев, когда информацию переносят из старых бумажных документов, в которых записи нередко сделаны выцветшими чернилами или неразборчивым почерком, рассказал профессор. Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты, подчеркнул он.

Ранее разрыв между пенсиями работающих и неработающих россиян стал минимальным с 2021 года.

