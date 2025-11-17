На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разрыв между пенсиями работающих и неработающих россиян стал минимальным с 2021 года

Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась до 3,5 тыс. рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Разрыв между средними страховыми пенсиями работающих и неработающих пожилых россиян сократился до минимального уровня за последние четыре года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда.

По итогам девяти месяцев 2025 года средний размер пенсии по старости у неработающих составил 25,9 тыс. рублей, у трудоустроенных — 22,4 тыс. рублей. Разница не превышает 3,5 тыс. рублей. В расчет брались фактически начисленные суммы — выплаты суммировали и делили на количество получателей. При этом размер пенсии для каждого человека зависит от стажа, накопленных баллов и региона проживания.

Эксперты пояснили, что сближение показателей связано прежде всего с возвращением индексации пенсий для работающих. Член экспертного совета при думском комитете по экономической политике Валерий Тумин напомнил, что в 2025 году выплаты этой категории увеличили на уровень инфляции — 9,5%. Ранее индексация касалась только неработающих, тогда как пенсии работающих долгие годы оставались «замороженными», если не считать небольших фиксированных доплат.

Кроме того, на динамику влияет изменение возрастной структуры: возраст выхода на пенсию в России постепенно растет. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова отметила, что увеличение стажа и более высокая зарплата обычно приводят к большему объему пенсионных баллов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, разрыв между пенсионными выплатами будет сокращаться и дальше — благодаря сохранению индексации для работающих и накоплению эффекта от повышения пенсионного возраста.

Ранее стало известно, что все больше молодых россиян прибегают к банкротству.

