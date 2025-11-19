США одобрили возможную продажу Киеву оборудования для обслуживания Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине материально-технического обеспечения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на сумму в размере $105 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, Киев уже запрашивал у Вашингтона техническое обслуживание ЗРК.

Кроме того, украинская сторона направляла запрос на различные запчасти и оборудование для зенитно-ракетных комплексов, «включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903». Помимо этого Киев также рассчитывает получить иную поддержку.

В документе также утверждается, что эта «предполагаемая продажа» будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и нацбезопасности.

2 ноября военный корреспондент Александр Коц заявил, что поставка дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot вряд ли сможет серьезно укрепить украинскую противовоздушную оборону. По его словам, системы не смогут ни сбивать российские самолеты, поскольку те действуют за пределами зоны поражения Patriot, ни оказать эффективного противодействия баллистическим ракетам ВС РФ.

Ранее дипломат назвал работу ПВО Украины неуклюжей.