На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, как обойтись без тотальных блокировок денежных переводов

Эксперт по безопасности Дуб: банки должны вручную проверять денежные переводы
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать тотальных блокировок онлайн-переводов денежных средств, банкам необходимо увеличивать штаты сотрудников для ручной проверки каждой транзакции. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказала эксперт по борьбе с телефонными мошенниками Екатерина Дуб.

«Только так, по-другому никак. Иначе блокировки будут настигать людей, которые вообще никогда не имели никаких дел с мошенниками, но где-то засветили свой счет, когда VPN покупали, а робот увидел в этом угрозу», — сказала специалист.

Она добавила, что даже в этом случае возможны необоснованные блокировки.

18 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор «перегнул палку» в ситуации с необоснованной блокировкой счетов россиян при борьбе с мошенничеством.

ЦБ 13 ноября утвердил шесть новых признаков мошеннических переводов. Под подозрение попадут крупные переводы самому себе с последующей отправкой от 200 тыс. рублей людям, с которыми не было операций полгода. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», советуют россиянам воздержаться от совершения нетипичных для себя транзакций и подтверждать крупные операции, чтобы не попасть под блокировки. Что делать, если перевод все же был заблокирован, — в нашем материале.

Ранее стало известно, скольким россиянам могут случайно заблокировать переводы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами