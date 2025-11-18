Эксперт объяснила, как обойтись без тотальных блокировок денежных переводов

Чтобы избежать тотальных блокировок онлайн-переводов денежных средств, банкам необходимо увеличивать штаты сотрудников для ручной проверки каждой транзакции. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказала эксперт по борьбе с телефонными мошенниками Екатерина Дуб.

«Только так, по-другому никак. Иначе блокировки будут настигать людей, которые вообще никогда не имели никаких дел с мошенниками, но где-то засветили свой счет, когда VPN покупали, а робот увидел в этом угрозу», — сказала специалист.

Она добавила, что даже в этом случае возможны необоснованные блокировки.

18 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор «перегнул палку» в ситуации с необоснованной блокировкой счетов россиян при борьбе с мошенничеством.

ЦБ 13 ноября утвердил шесть новых признаков мошеннических переводов. Под подозрение попадут крупные переводы самому себе с последующей отправкой от 200 тыс. рублей людям, с которыми не было операций полгода. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», советуют россиянам воздержаться от совершения нетипичных для себя транзакций и подтверждать крупные операции, чтобы не попасть под блокировки. Что делать, если перевод все же был заблокирован, — в нашем материале.

