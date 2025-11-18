Завод «Ямал СПГ» Новатэк отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне, так как навигация по восточному сектору Севморпути в этом году окончена. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, по итогам отгрузки «Ямал СПГ» снизились на 18% год к году, до 1,96 млн тонн. По данным издания, всего в весенне-летнюю навигацию 2025 года с проекта «Ямал СПГ» напрямую на азиатский рынок по Севморпути было отгружено 28 партий СПГ, в 2024-м — 35 партий. Снижение объясняется летними ремонтными работами на заводе.

В то же время завершился первый навигационный сезон и для завода «Арктик СПГ-2», находящегося под блокирующими санкциями США, экспорт в Китай с площадки составил около 840 тыс. тонн.

В июне в Германии признали, что без российского газа деиндустриализацию ФРГ не остановить. Немецкий эксперт Севим Дагделен сообщила, что канцлер Германии «своими руками» закрепляет зависимость страны от дорогого американского СПГ. По ее словам, запрет на ремонт действующего «Северного потока» лишил Германию доступа к дешевым российским ресурсам.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение прежних властей ФРГ реализовать проект газопровода «Северный поток - 2».

Ранее РФ сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию.