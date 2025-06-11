Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в мае, обеспечив 18% от общего объема импорта. Такая информация следует из распространенных данных испанской энергетической компании Enagas.

По информации компании, Россия экспортировала в Испанию в мае 521,8 млн кубометров СПГ. Таким образом, страна удерживает третье место с начала этого года.

Как говорится в отчете Enagas, лидером поставок в четвертый раз с начала года стали США. Они поставили в мае в Испанию порядка 872 млн кубометров, что составляет 30% от общего объема. Второе место занял Алжир, поставив 767,8 млн кубометров (26,6%) в королевство.

Таким образом, Штаты могут снова стать основным поставщиком газа в Испанию по итогам текущего года, как это уже произошло в 2022-м.

7 июня внешнеполитический эксперт партии «Союз С. Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что санкции против российских энергоресурсов ускоряют деиндустриализацию Германии. Политик подчеркнула необходимость возобновления работы газопровода «Северный поток», назвав политику Европейского союза «подрывающей промышленность ФРГ».

Ранее претендент на «Северный поток 2» заявил, что Запад изменит свое решение по поводу газа из РФ.