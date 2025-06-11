На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию

Enagas: Россия в мае сохранила третье место среди поставщиков СПГ в Испанию
close
Global Look Press

Россия заняла третье место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в мае, обеспечив 18% от общего объема импорта. Такая информация следует из распространенных данных испанской энергетической компании Enagas.

По информации компании, Россия экспортировала в Испанию в мае 521,8 млн кубометров СПГ. Таким образом, страна удерживает третье место с начала этого года.

Как говорится в отчете Enagas, лидером поставок в четвертый раз с начала года стали США. Они поставили в мае в Испанию порядка 872 млн кубометров, что составляет 30% от общего объема. Второе место занял Алжир, поставив 767,8 млн кубометров (26,6%) в королевство.

Таким образом, Штаты могут снова стать основным поставщиком газа в Испанию по итогам текущего года, как это уже произошло в 2022-м.

7 июня внешнеполитический эксперт партии «Союз С. Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что санкции против российских энергоресурсов ускоряют деиндустриализацию Германии. Политик подчеркнула необходимость возобновления работы газопровода «Северный поток», назвав политику Европейского союза «подрывающей промышленность ФРГ».

Ранее претендент на «Северный поток 2» заявил, что Запад изменит свое решение по поводу газа из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами