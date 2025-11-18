В Wildberries прокомментировали ограничение скидок на маркетплейсах

В Wildberries назвали абсурдными предложения по ограничению скидок на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной компании Wildberries & Russ.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя при этом прибыли. Также скидки на способы оплаты соответствуют действующему российскому законодательству и позиции Роспотребнадзора.

18 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента» заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.

До этого Эльвира Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах, назвав это «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут.

Ранее магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах.