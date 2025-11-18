На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Wildberries прокомментировали ограничение скидок на маркетплейсах

Wildberries назвал абсурдными предложения по ограничению скидок на маркетплейсах
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Wildberries назвали абсурдными предложения по ограничению скидок на маркетплейсах. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной компании Wildberries & Russ.

«Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что скидки дают возможность людям покупать товары дешевле, а бизнесу — продавать больше, не теряя при этом прибыли. Также скидки на способы оплаты соответствуют действующему российскому законодательству и позиции Роспотребнадзора.

18 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента» заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.

До этого Эльвира Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах, назвав это «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут.

Ранее магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами