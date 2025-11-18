В России предложили признавать бесхозными квартиры, купленные ради инвестиций

Россияне начали чаще приобретать квартиры не ради решения жилищных вопросов, а в качестве инвестиций, заявила директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В эфире Общественной Службы Новостей она назвала это негативной тенденцией, подчеркнув, что государство теряет на этом деньги, поэтому нужно обязать россиян регистрировать квартиры либо признавать такие объекты бесхозными по аналогии с законом, действующим в отношении дачных участков.

В таких квартирах-инвестициях, как правило, никто не живет, что вредит как другим людям, так и всему государству в целом, убеждена эксперт.

«Такие квартиры приносят убытки не только государству, но и тем людям, которые живут рядом с такими квартирами, поскольку те коммунальные услуги, которые должны рассчитываться на общедомовые нужды, платят, проживающие в этом доме», — пояснила она.

Вепрецкая призвала проконтролировать эту сферу, чтобы квартиры использовались строго по назначению, а не выступали просто инструментом для инвестирования. По ее словам, сегодня насчитывается около 9 млн незарегистрированных квартир, с которых государство не получает налоги.

«По сути, такие квартиры могут быть признаны бесхозными, по примеру заброшенных дачных участков», — добавила специалист.

Регистрация недвижимости в Росреестре сегодня не является обязательной для граждан и позволяет им оформлять на себя объекты недвижимости в заявительном порядке – важно сделать так, чтобы это право переросло в обязанность, заключила эксперт.

Отметим, что проживающие в неприватизированной квартире граждане ограничены в правах на распоряжение жильем – об этом напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он подчеркнул, что проживающие в муниципальном либо ведомственном жилье являются лишь нанимателями, а не собственниками. В частности, наниматель не может ни продать его, ни завещать, ни получить компенсацию при разводе. При этом отсутствие статуса собственника жилья не отменяет обязанностей по оплате коммунальных услуг и содержанию квартиры.

