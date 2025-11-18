На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили признавать бесхозными квартиры, купленные ради инвестиций

Специалист Вепрецкая: незарегистрированные квартиры следует признать бесхозными
close
Depositphotos

Россияне начали чаще приобретать квартиры не ради решения жилищных вопросов, а в качестве инвестиций, заявила директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В эфире Общественной Службы Новостей она назвала это негативной тенденцией, подчеркнув, что государство теряет на этом деньги, поэтому нужно обязать россиян регистрировать квартиры либо признавать такие объекты бесхозными по аналогии с законом, действующим в отношении дачных участков.

В таких квартирах-инвестициях, как правило, никто не живет, что вредит как другим людям, так и всему государству в целом, убеждена эксперт.

«Такие квартиры приносят убытки не только государству, но и тем людям, которые живут рядом с такими квартирами, поскольку те коммунальные услуги, которые должны рассчитываться на общедомовые нужды, платят, проживающие в этом доме», — пояснила она.

Вепрецкая призвала проконтролировать эту сферу, чтобы квартиры использовались строго по назначению, а не выступали просто инструментом для инвестирования. По ее словам, сегодня насчитывается около 9 млн незарегистрированных квартир, с которых государство не получает налоги.

«По сути, такие квартиры могут быть признаны бесхозными, по примеру заброшенных дачных участков», — добавила специалист.

Регистрация недвижимости в Росреестре сегодня не является обязательной для граждан и позволяет им оформлять на себя объекты недвижимости в заявительном порядке – важно сделать так, чтобы это право переросло в обязанность, заключила эксперт.

Отметим, что проживающие в неприватизированной квартире граждане ограничены в правах на распоряжение жильем – об этом напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он подчеркнул, что проживающие в муниципальном либо ведомственном жилье являются лишь нанимателями, а не собственниками. В частности, наниматель не может ни продать его, ни завещать, ни получить компенсацию при разводе. При этом отсутствие статуса собственника жилья не отменяет обязанностей по оплате коммунальных услуг и содержанию квартиры.

Ранее юрист напомнил о последствиях проживания в неприватизированной квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами