Юрист напомнил о последствиях проживания в неприватизированной квартире

Проживающие в неприватизированной квартире граждане ограничены в правах на распоряжение жильем. Об этом РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что проживающие в муниципальном либо ведомственном жилье являются лишь нанимателями, а не собственниками, что существенно ограничивает их права. Так, наниматель не может ни продать его, ни завещать, ни получить компенсацию при разводе. При этом отсутствие статуса собственника жилья не отменяет обязанностей по оплате коммунальных услуг и содержанию квартиры.

Хаминский подчеркнул, что в 2017 году бесплатная приватизация жилых помещений была сделала бессрочной, и россияне могут оформить право собственности в любое удобное для них время.

9 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил, что россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства.

