На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист напомнил о последствиях проживания в неприватизированной квартире

Юрист Хаминский: неприватизированное жилье ограничивает права распоряжения им
true
true
true
close
investmoscow.ru

Проживающие в неприватизированной квартире граждане ограничены в правах на распоряжение жильем. Об этом РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что проживающие в муниципальном либо ведомственном жилье являются лишь нанимателями, а не собственниками, что существенно ограничивает их права. Так, наниматель не может ни продать его, ни завещать, ни получить компенсацию при разводе. При этом отсутствие статуса собственника жилья не отменяет обязанностей по оплате коммунальных услуг и содержанию квартиры.

Хаминский подчеркнул, что в 2017 году бесплатная приватизация жилых помещений была сделала бессрочной, и россияне могут оформить право собственности в любое удобное для них время.

9 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщил, что россияне, накопившие задолженность по коммунальным платежам, имеют возможность аннулировать ее, воспользовавшись процедурой банкротства.

Ранее эксперт рассказала, когда жильцы дома могут не платить за консьержа и шлагбаум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами