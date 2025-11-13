На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спрогнозированы ставки по потребительским кредитам на 2026 год

Финансист Селезнев: ставки по потребкредитам до года снизятся до 27% в 2026 году
Depositphotos

Ставки по потребительским кредитам в России незначительно снизятся в 2026 году — до 27% годовых по займам до 12 месяцев. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Ставки по потребзаймам сильно различаются в зависимости от срока. Ставки по потребкредитам до одного года значительно выше ключевой ставки — около 28,5%. И они слабо реагируют на динамику ключевой ставки. Весь 2025 год они находились на данном уровне и, вероятнее всего, там останутся в следующем году. Либо спустятся ближе к 27%. Это связано с высокими рисками, ростом просрочек, низкими ожиданиями по поводу роста доходов населения», — отметил Селезнев.

По его словам, среднесрочные ставки по потребительским кредитам (дольше, чем на один год) находятся в районе ключевой ставки с разницей около 0,5 процентного пункта. По всей видимости, в следующем году средняя стоимость таких займов снизится и составит 14–15% годовых, допустил Селезнев.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Это произошло четвертый раз за 2025 год.

Ранее были спрогнозированы ставки по ипотеке на 2026 год.

