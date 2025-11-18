Россиянам рассказали, как начисляются пени за неуплату налогов

Экономист Балынин: пени за долги по налогам начисляются за каждый день просрочки

Пени за долги по налогам начисляются за каждый календарный день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки по день (включительно) исполнения всей совокупной обязанности по уплате налогов. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сумма пени для граждан рассчитывается, исходя из ставки, равной одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки ЦБ. В настоящее время ключевая ставка равна 16,5%. Исходя из этого, получаем, что в день размер ставки равен 16,5%/300 = 0,055%. Если мы допустим, что она будет неизменной в течение 30 дней просрочки, а сумма неуплаченных в срок налогов составляет 10 тыс. рублей, то сумма пени равна 0,055%*30*10000=165 рублей за 30 дней», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что сумма соответствующих пеней уплачивается дополнительно к причитающимся суммам налога независимо от применения других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, а также мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Балынин напомнил, что уплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации (статья 57 Конституции Российской Федерации). К исполнению данной обязанности экономист призвал подходить ответственно: своевременно и в полном объеме осуществлять соответствующие платежи. Налоговое уведомление за налоговый период 2024 года должно быть оплачено гражданином не позднее 1 декабря 2025 года, предупредил эксперт. В настоящее время оплатить налоги можно буквально в несколько кликов мышкой компьютера: все сделано очень удобно, заключил экономист.

