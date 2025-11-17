На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне решили засудить турагента на 887 тысяч рублей после отдыха в Таиланде

TourDom: российские туристы подали в суд на турагента после отдыха в Таиланде
Shutterstock

Российские туристы подали в суд на турагента после своего отпуска в Таиланде. Об этом пишет туристический портал TourDom.

По данным портала, семья из трех человек решила через турагента организовать отдых в Таиланде. Специалист забронировал им номер в трехзвездочном отеле Bella Vista в Паттайе, а также билеты на рейсы по маршруту МоскваШанхайБангкок и обратно.

По словам турагента, за месяц до вылета выяснилось, что авиакомпания изменила время стыковки в Китае. В связи с этим он предложил семье лететь через Ташкент. Однако по приезде в столицу Узбекистана они узнали, что их рейс в Бангкок отложили на два дня.

В результате российские туристы провели в Таиланде 8 дней вместо 10. Вернувшись в РФ, они подали иск в отношении турагента. Семья потребовала вернуть полную стоимость тура — 287 тысяч рублей, а также компенсировать нравственные страдания суммой 600 тысяч рублей.

В октябре в Челябинске туристы не полетели в отпуск и отсудили у авиакомпании втрое больше, чем заплатили. Родители сразу купили билеты туда и обратно, но из-за ветрянки у ребенка отпуск пришлось отменить. Справку о болезни по запросу авиакомпании прислала мать ребенка, а билеты на самолет покупал отец малыша, поэтому перевозчик отказался возвращать 52 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети.

