Макрон заявил, что Франция поставит Украине 55 локомотивов

Макрон сообщил о контракте на поставку Украине 55 локомотивов на €475 млн
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция поставит Украине локомотивы на сумму €475 миллионов. Об этом заявил на пресс-конференции в Париже президент республики Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Подписан контракт между компанией Alstom и «Украинской железной дорогой» на сумму €475 миллионов о поставке Украине 55 локомотивов при финансировании Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка», — уточнил французский лидер.

Макрон отметил, что поставляемые локомотивы будут производиться в Бельфоре на востоке Франции.

17 ноября Владимир Зеленский подписал с французским коллегой соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Макрона осудили за торжественную встречу Зеленского.

