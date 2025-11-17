На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Акционеры девелопера ПИК проголосовали против обратного сплита акций

Девелопер ПИК отказался от обратного сплита акций
true
true
true
close
ПИК

Девелопер ПИК отказался от проведения обратного сплита акций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций», — говорится в сообщении девелопера.

В пресс-службе добавили, что компания решила принять документ о дивидендной политике. По данным девелопера, работа по разработке может завершиться до апреля 2026 года.

В октябре совет директоров компании ПИК принял решение об отмене дивидендной политики, утвержденной в 2023 году. Кроме того, застройщик предложил провести консолидацию обыкновенных акций (обратный сплит). Окончательное решение по этому вопросу планировалось принять на внеочередном собрании 14 ноября.

ПИК — один из крупнейших российских девелоперов жилья, работающий с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который долгие годы был крупнейшим акционером группы, в прошлом году снизил свою долю до 15,15%. По данным Единой информационной системы жилищного строительства под управлением «Дом.РФ», на текущий момент он контролирует 14,53% акций компании.

Ранее ФАС возбудила дело против группы «ПИК».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами