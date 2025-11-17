Акционеры девелопера ПИК проголосовали против обратного сплита акций

Девелопер ПИК отказался от проведения обратного сплита акций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций», — говорится в сообщении девелопера.

В пресс-службе добавили, что компания решила принять документ о дивидендной политике. По данным девелопера, работа по разработке может завершиться до апреля 2026 года.

В октябре совет директоров компании ПИК принял решение об отмене дивидендной политики, утвержденной в 2023 году. Кроме того, застройщик предложил провести консолидацию обыкновенных акций (обратный сплит). Окончательное решение по этому вопросу планировалось принять на внеочередном собрании 14 ноября.

ПИК — один из крупнейших российских девелоперов жилья, работающий с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который долгие годы был крупнейшим акционером группы, в прошлом году снизил свою долю до 15,15%. По данным Единой информационной системы жилищного строительства под управлением «Дом.РФ», на текущий момент он контролирует 14,53% акций компании.

Ранее ФАС возбудила дело против группы «ПИК».