Застройщик ПИК сообщил об отмене дивидендной политики

Совет директоров компании ПИК (PIKK) принял решение об отмене дивидендной политики, утвержденной в 2023 году. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

Кроме того, совет директоров компании предложил провести консолидацию обыкновенных акций (обратный сплит). Окончательное решение по этому вопросу примут акционеры ПИК на внеочередном собрании 14 ноября. В случае одобрения 100 обыкновенных акций компании будут конвертированы в одну.

Действующая дивидендная политика ПИК предусматривает выплату не менее 30% скорректированной чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Последние дивиденды застройщик выплачивал в 2021 году: тогда владельцам акций было направлено 15,1 млрд рублей, или 22,92 рубля на акцию за первый квартал.

ПИК — один из крупнейших российских девелоперов жилья, работающий с 1994 года. Бизнесмен Сергей Гордеев, который долгие годы был крупнейшим акционером группы, в прошлом году снизил свою долю до 15,15%. По данным Единой информационной системы жилищного строительства под управлением «Дом.РФ», на текущий момент он контролирует 14,53% акций компании. В числе других акционеров — «Элементпроф» (19,99%), Московский кредитный банк (19,64%), «Ледамен» (15,15%) и Газпромбанк (6,06%).

