Власти Армении лишили лицензии компанию арестованного Карапетяна

В Армении отобрали лицензию у компании арестованного Карапетяна «Электросети»
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении отобрала лицензию у компании «Электрические сети Армении», которая принадлежала арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания членов комиссии 17 ноября лишение компании лицензии поддержали четверо из пяти. Сообщается, что решение вступит в силу 21 ноября текущего года.

По данным ведомства, причиной послужили многочисленные нарушения, в частности, «накрутка» к счетам клиентов, затягивание сроков подключений новых абонентов, а также выдача кредитных гарантий взаимосвязанным компаниям в общей сложности на сумму порядка $690 млн.

Представители компании, в свою очередь, назвали решение политически мотивированным и обвинили регулятор в том, что решение было принято задолго до формального голосования.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна.

Предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали за то, что он вступился за церковь, и это вызвало возмущение армян по всему миру. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, который был лидером манифестантов, требовавших в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали архиепископа Микаэла. Его обвинили в призывах к захвату власти. Сам он назвал обвинения сфабрикованными.

Ранее Пашинян назвал сценарии национализации «Электрических сетей Армении».

