В Казахстане заявили, что транспортировка нефти из республики не останавливалась

Минэнерго Казахстана: транзит нефти после ЧП в Новороссийске не прекращался

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что транспортировка нефти из республики после инцидента в Новороссийске не останавливалась. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о возгорании на терминале «Шесхарис» в порту Новороссийска.

«На сегодняшний момент все операции возобновлены. <...> Могу сказать, что приемка казахстанской нефти не останавливалась, прокачка остановилась на какие-то считанные часы, далее она возобновилась. Сейчас, по моей информации, практически все ремонтно-восстановительные работы завершены», — поделился министр.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ответы российской стороны на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая порт Новороссийска, осуществляются на регулярной основе.

Новороссийск ночью 14 ноября подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники писало, что морской торговый порт Новороссийска приостановил экспортные поставки нефти после удара. На этом фоне был зафиксирован рост цен на мировом рынке: стоимость барреля Brent поднялась на 1,6% до $64, а WTI — на 1,8% до $59,7.

Ранее стало известно, что обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти».