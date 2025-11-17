Россиянам напомнили, кто должен платить повышенный подоходный налог

Россияне, которые зарабатывают больше 200 тыс. рублей в месяц, должны будут заплатить повышенный подоходный налог. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Анастасия Белоглазова.

Она напомнила, что, согласно новой шкале, налог в 13% платят лишь в том случае, если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Если доход будет выше этой суммы, то работодателю или налоговому агенту нужно перейти на расчет НДФЛ по более высокой ставке. Она своя для каждой ступени, и чем выше доход, тем выше ставка.

При этом прогрессивная шкала НДФЛ не затронет денежное довольствие и другие выплаты за участие в специальной военной операции. Также по прежним ставкам будут облагаться надбавки, которые выплачиваются работникам на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях. Прежняя шкала ставок сохраняется и для дивидендов.

16 ноября Федеральная налоговая служба сообщила, что российским налогоплательщикам, не успевшим оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года, с 2 декабря начнут начислять пени.

Ранее Госдума приняла закон о налоговых стимулах для сбережений.