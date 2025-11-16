На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Налоговая предупредила о пени за просрочку уплаты налогов с 2 декабря

ФНС: при просрочке уплаты налогов на каждые 100 рублей начислят 5,5 копейки
Нина Зотина/РИА «Новости»

Российским налогоплательщикам, не успевшим оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года, с 2 декабря начнут начислять пени. Расчет РИА Новости показывает, что за каждые 100 рублей недоимки будет списываться 5,5 копейки ежедневно.

Федеральная налоговая служба разослала уведомления через личные кабинеты на сайте ФНС, портале госуслуг и в приложении «Налоги физлиц». Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплаты налога.

«При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день», — предупреждает ФНС.

Согласно Налоговому кодексу, ставка пени для физлиц составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ. Через три месяца просрочки налоговая вправе списывать долги со счетов без судебного решения, а за крупные суммы может наступать уголовная ответственность.

В 2025 году были повышены предельные ставки для владельцев дорогой недвижимости и земли, напомнил Антропенко. Максимальная ставка по налогу на имущество физлиц по объектам недвижимости стоимостью выше 300 млн рублей выросла до 2,5%, а по земельному налогу для участков стоимостью свыше 300 млн рублей — до 1,5%.

Ранее сообщалось, что россиянам дадут на 5 дней больше для оплаты коммуналки.

