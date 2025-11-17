На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мобилизация помешала сбору урожая на Украине

Telegraf: из-за мобилизации на Украине не хватает рабочих рук для сбора урожая
Виталий Тимкив/РИА Новости

Из-за мобилизации на Украине стало не хватать рабочих рук для сбора урожая. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

«Ситуация катастрофическая. Надо, чтобы лук собирали руками, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали», — описал ситуацию глава холдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько.

В ноябре стало известно, что в 2025 году на Украине зарегистрировали пять тысяч обращений к омбудсмену из-за принудительной мобилизации населения.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине депутат женился на девушке-инвалиде ради отсрочки от мобилизации.

Новости Украины
