В Греции оценили вред от поставок американского СПГ для страны

Politico: поставки американского СПГ в Европу навредят экологии и бюджету ЕС

Поставки американского СПГ в Европу навредят экологии и бюджету стран Евросоюза. Об этом заявил директор кипрского центра Института исследований мира в Осло (PRIO) Гарри Цимитрас в интервью для Politico.

«В настоящее время американский СПГ очень дорогой, он создает нагрузку на энергетические бюджеты, возрастает вероятность геополитических противоречий», — заявил он.

На прошлой неделе Греция подписала соглашение об импорте 700 млн кубометров СПГ из США после 2030 года и создании терминала для поставок американского СПГ в Европу.

По мнению Цимитраса, реализация данного проекта предполагает многочисленные финансовые, геополитические и экологические риски для страны.

«Греции придется удвоить свои мощности по хранению, что потребует масштабного строительства хранилищ и оборудования для СПГ с серьезным потенциальным воздействием на окружающую среду», — заявил он.

Также Цимитрас отметил, что увеличение зависимости от американского СПГ будет замедлять переход страны на возобновляемые источники энергии.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию и объявил о планах импортировать американский СПГ через эту страну.

Ранее Euractiv узнал о планах Евросоюза и Греции заменить российский газ критским.