Зеленский рассказал, когда Украина начнет импорт американского СПГ через Грецию

Зеленский: Украина будет импортировать американский СПГ через Грецию
Gleb Garanich/Reuters

Украина и Греция подписали договор о транзите через греческие терминалы сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Афины, передает «Страна.ua».

По его словам, поставки начнутся уже в январе.

«Греция превращается в ключевой транзитный пункт для поставок американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мийотакис.

Накануне газета The New York Times писала, что украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов.

8 ноября в украинской компании сообщили, что Киев договорился о новых поставках сжиженного природного газа из США объемом не менее 300 млн кубометров через Грецию.

Соглашение было подписано с польской Orlen и греческой Atlantic-see lng Trade S.A. Договор предусматривает использование европейской инфраструктуры для транзита американского топлива с перспективой сотрудничества до 2050 года.

Ранее стало известно, сколько не хватает Украине для закупки газа на зиму.

