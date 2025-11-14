На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС нашел замену российскому газу

Euractiv узнал о планах Евросоюза и Греции заменить российский газ критским
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия поддержала соглашение Греции и американской компании ExxonMobil о разведке газа на шельфе в Ионическом море, чтобы окончательно отказаться от российского газа. Об этом сообщает Euractiv.

Издание называет разведку «критского топлива» (Ионическое море омывает остров Крит) мощным сдвигом для Греции, поскольку власти страны длительное время рассуждали о разработке ресурсов на морском дне, но не приступали к делу. Греческие власти уже заявили, что пробное бурение должно быть завершено к началу 2027 года и, если запасы газа окажутся выгодными, добыча стартует в 2030-м и продлится по меньшей мере до 2040 года.

Брюссель в этой ситуации не только не возражает, но и аплодирует Греции, отмечается в статье. Источник издания в Еврокомиссии отметил, что сейчас главным приоритетом ЕС остается отказ от импорта российского газа.

В середине октября Совет Европейского союза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. При этом для актуальных договоров сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Также сообщество намерено ввести, которая заморозит действие запрета при возникновении проблем с поставками.

Среди прочего власти стран ЕС планируют прекратить закупать российскую нефть начиная с 2028 года, но это решение еще предстоит согласовать с Европарламентом.

Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за решения по газу из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами