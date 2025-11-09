Трамп назвал «дураками» противников его пошлин

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social назвал «дураками» людей, которые выступают против введенных США импортных пошлин.

В посте глава государства заявил, что Соединнные Штаты — «самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке».

«Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов», — сообщил лидер.

Он добавил, что инвестиции в американские заводы и фабрики растут по всей стране.

О введении повышенных пошлин на импорт из 185 стран Трамп впервые объявил в апреле 2025 года. Тогда он говорил о намерении установить базовую ставку в размере 10% для всех стран и индивидуальные ставки для отдельных партнеров. Однако реализация этих мер была отложена с целью дать время для проведения переговоров и заключения новых торговых соглашений. Сейчас Верховный суд США рассматривает иск о превышении президентом полномочий по введению тарифов на импортируемые товары.

