На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ФРС предрек длительный рост инфляции в США из-за пошлин

Глава ФРС Пауэлл: новые пошлины США могут привести к длительному росту инфляции
true
true
true
close
Sarah Silbiger/Reuters

В Соединенных Штатах может ускориться инфляция на фоне введения Вашингтоном новых пошлин, предупредил во время пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Трансляцию пресс-конференции вел YouTube-канал ФРС.

«Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции. <...> [Однако] возможно, что влияние на инфляцию будет более устойчивым. И это риск, с которым нужно работать», — сказал Пауэлл.

При этом он допустил, что эффект от пошлин может быть и краткосрочным.

24 октября Белый дом выпустил заявление, в котором допустил, что правительство США не опубликует данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за продолжающегося шатдауна.

Как отмечается в публикации, приостановка финансирования не дает возможности специалистам, которые занимаются подготовкой этих данных, выйти на работу. Это станет первым случаем в истории, когда отчет по инфляции не будет опубликован.

Ранее в конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами