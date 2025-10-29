Глава ФРС предрек длительный рост инфляции в США из-за пошлин

В Соединенных Штатах может ускориться инфляция на фоне введения Вашингтоном новых пошлин, предупредил во время пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Трансляцию пресс-конференции вел YouTube-канал ФРС.

«Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции. <...> [Однако] возможно, что влияние на инфляцию будет более устойчивым. И это риск, с которым нужно работать», — сказал Пауэлл.

При этом он допустил, что эффект от пошлин может быть и краткосрочным.

24 октября Белый дом выпустил заявление, в котором допустил, что правительство США не опубликует данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за продолжающегося шатдауна.

Как отмечается в публикации, приостановка финансирования не дает возможности специалистам, которые занимаются подготовкой этих данных, выйти на работу. Это станет первым случаем в истории, когда отчет по инфляции не будет опубликован.

Ранее в конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна.