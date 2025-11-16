На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Старейший банкир Перми оставила пост

Банкир Саранская покинула должность председателя АКБ «Пермь»
true
true
close
Global Look Press

Председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) «Пермь» Людмила Саранская покинула свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные справочно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

В статье уточняется, что Саранская возглавляла банк с 1990 года. В среду, 12 ноября, и.о. председателя стал зампредправления Александр Утятников.

Саранская начала работать в 1980 году в Ленинском отделении Госбанка. На его базе 13 ноября 1990 года появился банк «Пермь». Тогда же Саранская возглавила финансовое учреждение. Спустя шесть лет она вошла в совет директоров банка.

31 октября в российской сети OBI меньше чем через полгода сменился гендиректор. С мая этого года сеть товаров для дома и ремонта возглавляла Светалана Можаева. До этого она 14 лет работала в сети Familia, продающей оригинальные брендированные товары со скидками до 85%. Ее преемником стал Владимир Матьянов.

Ранее банкир уволился, чтобы сдавать кур в аренду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами