Старейший банкир Перми оставила пост

Председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) «Пермь» Людмила Саранская покинула свой пост. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные справочно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

В статье уточняется, что Саранская возглавляла банк с 1990 года. В среду, 12 ноября, и.о. председателя стал зампредправления Александр Утятников.

Саранская начала работать в 1980 году в Ленинском отделении Госбанка. На его базе 13 ноября 1990 года появился банк «Пермь». Тогда же Саранская возглавила финансовое учреждение. Спустя шесть лет она вошла в совет директоров банка.

