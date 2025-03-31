Bild: немец бросил карьеру в банке зарабатывает на сдаче кур в аренду

В Германии банкир уволился с работы, чтобы сдавать кур в аренду, пишет Bild.

59-летний Рюдигер Гертнер радикально изменил свою жизнь пять лет назад, променяв карьеру в банке на необычный бизнес — аренду кур. По словам мужчины, идея «пришла к нему из детства».

«В моей семье всегда держали кур. Я заметил, как успокаивающе действует наблюдение за этими животными. Захотелось делиться этим чувством с другими», — объяснил немец.

Начав с четырех кур и петуха, сейчас в его владении 20 птиц.

«Мои девочки, как я их называю, очень доверчивы – любят обниматься и привыкли к людям», – с улыбкой рассказывает Рюдигер.

Услуга по аренде кур, по словам мужчины, получила неожиданный спрос.

«Для многих клиентов куры становятся настоящими антидепрессантами – отгоняют одиночество и дарят радость», – отмечает Гертнер.

Схема бизнеса выглядит следующим образом: Гертнер доставляет клиентам кур с передвижным вольером и проводит инструктаж. Аренда четырех птиц на две недели обходится в €220, включая все отложенные яйца. Для социальных учреждений предусмотрены скидки.

Ранее сообщалось, что пограничники в США борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен.