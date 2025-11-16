В сети показали возможный дизайн новой купюры в 5000 гривен

В сети появилось видео с изображением возможной новой купюры номиналом 5000 гривен. Кадры опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

На банкноте, показанной в ролике, изображен поэт Пантелеймон Кулиш — создатель одной из ранних версий украинского алфавита и основной автор первого полного перевода Библии на украинский язык.

Сейчас крупнейшая банкнота, находящаяся в обращении на Украине, — 1000 гривен.

Незадолго до этого Национальный банк Украины подчеркивал, что не планирует вводить в оборот номиналы в 2000 и 5000 гривен.

В ответ на запрос издания «Апостроф» в НБУ уточняли, что номинальный ряд ежегодно пересматривается с учетом социально-экономических показателей, международного опыта и мировых тенденций. Решения о его изменении принимаются по итогам такой оценки.

Национальный банк Украины с 21 августа начал выпуск банкнот с девизом, который ранее использовали в качестве пароля-приветствия члены экстремистской организации. При этом в регуляторе заявили, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые.

Ранее в Госдуме предложили изображать на купюрах сцены ВОВ, а не достопримечательности регионов.