На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сети показали возможный дизайн новой купюры в 5000 гривен

В соцсетях появилось видео с новой банкнотой номиналом 5000 гривен
true
true
true
close
соцсети

В сети появилось видео с изображением возможной новой купюры номиналом 5000 гривен. Кадры опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

На банкноте, показанной в ролике, изображен поэт Пантелеймон Кулиш — создатель одной из ранних версий украинского алфавита и основной автор первого полного перевода Библии на украинский язык.

Сейчас крупнейшая банкнота, находящаяся в обращении на Украине, — 1000 гривен.

Незадолго до этого Национальный банк Украины подчеркивал, что не планирует вводить в оборот номиналы в 2000 и 5000 гривен.

В ответ на запрос издания «Апостроф» в НБУ уточняли, что номинальный ряд ежегодно пересматривается с учетом социально-экономических показателей, международного опыта и мировых тенденций. Решения о его изменении принимаются по итогам такой оценки.

Национальный банк Украины с 21 августа начал выпуск банкнот с девизом, который ранее использовали в качестве пароля-приветствия члены экстремистской организации. При этом в регуляторе заявили, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущего образца на новые.

Ранее в Госдуме предложили изображать на купюрах сцены ВОВ, а не достопримечательности регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами