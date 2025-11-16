На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Торговая палата Италии закрыла расчеты в рублях

Итало-российская торговая палата закрыла проект оплаты товаров в рублях
Tony Gentile/Reuters

Итало-российская торговая палата (ИРТП) для того, чтобы не ставить под удар свои бизнесы в РФ, закрыла проект, позволявший оплачивать итальянские товары рублями. Об этом сообщил представитель офиса президента ИРТП Альберто Скалси, его слова передает РИА Новости.

«Он (проект оплаты товаров в рублях – прим.ред.) просуществовал несколько недель, в конце апреля 2024 года мы приостановили его работу после получения сообщения от Итальянского комитета по финансовой безопасности. Мы хотели быть уверены, что никто не сможет интерпретировать этот проект как способ обойти санкции, и, конечно, это не было нашей целью», — подчеркнул Скалси.

В июле 2024 года экс-президент ИРТП Фердинандо Пелаццо сообщил, что многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро. Пелаццо заверил, что ИРТП для таких компаний поможет найти банки, которые смогут проводить платежи. Он также отметил, что банки, которые и ранее очень осторожно подходили к сделкам раньше, сейчас стали еще более осторожными.

Ранее Италия увеличила экспорт холодильников в Россию.

