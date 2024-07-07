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В Италии рассказали о планах на торговлю с Россией

Глава ИРТП Пелаццо: многие компании из Италии хотят торговать в РФ, но в евро

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Depositphotos

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил РИА Новости, что многие итальянские компании готовы продолжать работать в России, но они хотят торговать в евро.

«Большинство итальянских компаний готово продолжать работать, если они получают в евро. А также не хотят попасть под санкции», — рассказал он.

Пелаццо добавил, что ИРТП помогает найти для компаний банки, которые смогут проводить такие платежи. Он отметил, что банки, которые и ранее очень осторожно подходили к сделкам раньше, сейчас стали еще более осторожными.

По данным главы торговой палаты, ее членами являются около 250 компаний, большая часть из которых итальянские.

5 июля ИРТП приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли.

2 июня президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут.

Ранее в Италии запустили продажи редкой УАЗ «Буханки».

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