Италия увеличила экспорт холодильников в Россию

Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо рассказал об увеличении поставок холодильников и прочего оборудования для пищевой обработки в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пелаццо, в целом экспорт итальянского оборудования в Россию падает, так как многие товары могут иметь компоненты, попадающие под санкции, или являться товарами двойного назначения. Но экспорт холодильного оборудования остается вне этой тенденции.

«Экспорт оборудования для пищевой обработки, холодильников начинает расти, несмотря на общий спад. Итальянцы начинают продавать больше, чем раньше. Понятно, что это типичный итальянский бизнес, но это уже хороший сигнал, что каким-то образом экспорт из Италии реанимируется», — поделился глава ИРТП.

До этого РИА Новости сообщало, что Россия заняла девятую позицию в списке по импорту игристого вина. Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина с января по август 2023 года стали США, Великобритания и Япония.

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