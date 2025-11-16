Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая

Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от использования китайских компонентов при сборке автомобилей в США. Компания планирует полностью перейти на детали, произведенные за пределами Китая, в течение ближайшего года или двух, сообщает газета Wall Street Journal.

«Tesla требует от своих поставщиков исключить комплектующие китайского производства при производстве своих автомобилей в США, что является свежим примером последствий углубления геополитической напряженности между США и Китаем», — говорится в сообщении.

По информации источников газеты, в этом году Tesla и ее поставщики уже заменили некоторые комплектующие китайского происхождения на детали, изготовленные в других странах. Особое стимулирование этого процесса произошло после введения высоких тарифов на китайский импорт президентом США Дональдом Трампом, что ускорило реализацию планов по отказу от китайских компонентов.

11 ноября Трамп сообщил, что Соединенным Штатам, возможно, придется возместить своим торговым партнерам свыше $2 трлн, если введенные им пошлины будут признаны незаконными Верховным судом США.

Ранее стало известно, что Трамп может отменить пошлины на бразильский кофе.