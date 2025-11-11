Трамп оценил возможный ущерб от признания пошлин США незаконными

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что США, возможно, придется возместить своим торговым партнерам свыше $2 трлн, если введенные им ранее пошлины будут признаны противозаконными Верховным судом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит $2 трлн, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — говорится в посте.

В конце августа Апелляционный суд США вынес решение, согласно которому Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь судьбу тарифной политики, затронувшей множество стран, предстоит решить Верховному суду, который должен будет оценить правомерность использования IEEPA администрацией Трампа в качестве основания для своих действий.

6 ноября сообщалось, что решение Верховного суда США по делу о полномочиях главы Белого дома Дональда Трампа из-за введения пошлин может быть вынесено до конца текущего года.

Ранее Трамп заявил, что США ждут последствия в случае отмены пошлин.