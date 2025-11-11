На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил возможный ущерб от признания пошлин США незаконными

Трамп: ущерб от признания пошлин США незаконными в $2 трлн
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что США, возможно, придется возместить своим торговым партнерам свыше $2 трлн, если введенные им ранее пошлины будут признаны противозаконными Верховным судом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Фактический размер компенсации в виде поступлений от пошлин и инвестиций превысит $2 трлн, и это само по себе станет катастрофой национальной безопасности. Наши оппоненты в Верховном суде США называют заниженные цифры, чтобы суд считал, что из этой ужасной ситуации легко выйти», — говорится в посте.

В конце августа Апелляционный суд США вынес решение, согласно которому Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года не дает президенту права вводить импортные пошлины. Теперь судьбу тарифной политики, затронувшей множество стран, предстоит решить Верховному суду, который должен будет оценить правомерность использования IEEPA администрацией Трампа в качестве основания для своих действий.

6 ноября сообщалось, что решение Верховного суда США по делу о полномочиях главы Белого дома Дональда Трампа из-за введения пошлин может быть вынесено до конца текущего года.

Ранее Трамп заявил, что США ждут последствия в случае отмены пошлин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами