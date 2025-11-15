В Госдуме ответили на предложение внести поправки в «закон о маркетплейсах»

В Госдуме не видят смысла в принятии закона, обеспечивающего равный доступ к цифровым платформам для всех их партнеров и пользователей в целях регулирования скидок при оплате товаров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Аксакова спросили, считает ли он необходимым введение такого законопроекта, подразумевающего в том числе реализацию принципа единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.

«Вероятности такой нет. Закон должен работать на людей. И если люди от этого проигрывают, то законов, я считаю, не надо принимать», — отметил Аксаков.

Он подчеркнул, что граждане должны иметь возможность выбирать платежные инструменты и предлагаемые банками программы лояльности для более выгодного приобретения товаров, в том числе через оплату картами маркетплейсов.

В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в так называемый «закон о маркетплейсах» для обеспечения недискриминационного доступа к онлайн - торговым площадкам для всех партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с этими платформами лиц и закрепив принцип единой цены на товары независимо от выбора электронного платежного средства.

Как заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, скидки маркетплейсов при оплате товаров являются «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. В ответ руководители российских маркетплейсов заявили, что готовы договариваться с банками о скидках.

Ранее популярные российские маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, которые раскритиковала ФАС.