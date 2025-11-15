На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили на предложение внести поправки в «закон о маркетплейсах»

В Госдуме не видят необходимости вводить равный доступ к маркетплейсам
true
true
true
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме не видят смысла в принятии закона, обеспечивающего равный доступ к цифровым платформам для всех их партнеров и пользователей в целях регулирования скидок при оплате товаров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Аксакова спросили, считает ли он необходимым введение такого законопроекта, подразумевающего в том числе реализацию принципа единой цены на товары вне зависимости от способа оплаты.

«Вероятности такой нет. Закон должен работать на людей. И если люди от этого проигрывают, то законов, я считаю, не надо принимать», — отметил Аксаков.

Он подчеркнул, что граждане должны иметь возможность выбирать платежные инструменты и предлагаемые банками программы лояльности для более выгодного приобретения товаров, в том числе через оплату картами маркетплейсов.

В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в так называемый «закон о маркетплейсах» для обеспечения недискриминационного доступа к онлайн - торговым площадкам для всех партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с этими платформами лиц и закрепив принцип единой цены на товары независимо от выбора электронного платежного средства.

Как заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, скидки маркетплейсов при оплате товаров являются «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. В ответ руководители российских маркетплейсов заявили, что готовы договариваться с банками о скидках.

Ранее популярные российские маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов, которые раскритиковала ФАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами