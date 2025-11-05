На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские маркетплейсы пересмотрели правила для продавцов

Wildberries и Ozon исполнили рекомендации ФАС по правилам для продавцов
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon скорректировали правила для продавцов, которые были ранее раскритикованы экспертным советом Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Информация об этом появилась на сайте ФАС.

Отмечается, что Wildberries отменил индекс остатка товара, из-за которого некоторым продавцам приходилось больше платить за хранение товара на складе либо принудительно соглашаться на продажу товара по скидке.

Кроме того, маркетплейс значительно переработал механизм «Конструктора тарифов», который критиковали за предоставление услуг, от которых невозможно отказаться ранее определенного срока, даже при условии, что продавец перестал в них нуждаться. Теперь подобных проблем нет.

Ozon, в свою очередь, скорректировал правила возврата товаров. Теперь у продавцов есть возможность оперативно забрать свою продукцию после отмены заказа или ее возврата клиентом. До этого товары после отказа от него автоматически попадали на склады маркетплейса для повторной продажи, и предприниматели могли свободно ими распоряжаться.

Ранее маркетплейсы отреагировали на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках.

