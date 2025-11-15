FT узнала о планах США вытеснить российский газ из Европы «до последней молекулы»

Соединенные Штаты Америки (США) намерены вытеснить российский газ с рынка Европейского союза (ЕС) «до последней молекулы». Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отметило, что должностные лица США совершали визиты в европейские страны для продвижения американских энергоносителей. При этом поездки совпадали с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского «Лукойла», что вызвало у компании проблемы, следует из материала.

В июле США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30 до 15%.

13 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует предложить Соединенным Штатам план реализации следующего этапа торгового соглашения. По информации журналистов, план будет касаться импортных пошлин, доступа товаров из Европы на рынок США, цифровой торговли.

