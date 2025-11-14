Бывший партнер Коломойского признан виновным в мошенничестве за аферу в Москве

Бывший деловой партнер разыскиваемого бывшего губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) признан виновным в мошенничестве с элитной недвижимостью в центре Москвы. Однако судебное преследование по делу завершено в связи с его смертью, сообщает «Коммерсантъ».

Обстоятельства этого дела связаны с находящимся в полутора километрах от Кремля бизнес-центром «Поварская Плаза», уточняет издание.

Как отмечается, дело заведено по статье об особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате преступления. Оно рассматривалось Тушинским судом Москвы с марта 2023 года. Изначально обвиняемыми выступали бывший генеральный директор ООО «Сити Холдинг» Игорь Дябденков и учредитель этой компании Дмитрий Рябоконь. Однако через несколько месяцев после начала судебного процесса производство в отношении последнего было приостановлено из-за выявленного у него тяжелого заболевания.

13 ноября стало известно, что Коломойский мог стать информатором по делу о коррупции в энергетике Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о проведении масштабной операции по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. Через два дня украинское правительство отстранено от должности бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, в отношении которого были проведены обыски. Как отмечается, Коломойский в течение нескольких недель до обнародования этого дела часто выезжал на допросы в НАБУ.

