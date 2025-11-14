На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили покупать жилье по метрам

Минстрою РФ предложили разрешить покупать квартиры частями
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Министерству строительства России разрешить гражданам приобретать квартиры по частям. Об этом сообщает «Москвич mag».

Председатель движения Элина Жгутова считает, что этом поможет россиянам не тревожиться о том, что они не успеют накопить на первоначальный взнос.

«В теории схема выглядит так: вы идете к застройщику, выбираете понравившуюся квартиру, покупаете крохотную долю и копите дальше. Эту долю предлагают оформлять как акцию, ваучер или что-то подобное», — говорится в материале.

Уточняется, что обращение уже направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

11 ноября глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. На данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%. Если один ребенок, то 10 либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сказал, что Россия может вернуться к массовой ипотеке, если ставка составит 5 — 6% годовых. По его словам, интерес к ипотеке начнет оживать, когда ставка опустится ниже 10%. Хуснуллин добавил, что даже при ставке в 16,5% рынок активизировался и постепенно начал набирать обороты.

Ранее почти 40% опрошенных россиян заявили, что считают доступной ипотеку со ставкой до 5%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами