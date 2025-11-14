В России предложили покупать жилье по метрам

Общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Министерству строительства России разрешить гражданам приобретать квартиры по частям. Об этом сообщает «Москвич mag».

Председатель движения Элина Жгутова считает, что этом поможет россиянам не тревожиться о том, что они не успеют накопить на первоначальный взнос.

«В теории схема выглядит так: вы идете к застройщику, выбираете понравившуюся квартиру, покупаете крохотную долю и копите дальше. Эту долю предлагают оформлять как акцию, ваучер или что-то подобное», — говорится в материале.

Уточняется, что обращение уже направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

11 ноября глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. На данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%. Если один ребенок, то 10 либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сказал, что Россия может вернуться к массовой ипотеке, если ставка составит 5 — 6% годовых. По его словам, интерес к ипотеке начнет оживать, когда ставка опустится ниже 10%. Хуснуллин добавил, что даже при ставке в 16,5% рынок активизировался и постепенно начал набирать обороты.

Ранее почти 40% опрошенных россиян заявили, что считают доступной ипотеку со ставкой до 5%.