Хуснуллин назвал условие для возврата к массовой ипотеке в России

Хуснуллин: ипотека в России станет массовой при ставке в 5-6 %
Pexels

Россия может вернуться к массовой ипотеке, если ставка составит 5 — 6% годовых. Об этом в ходе бизнес-форума «Россия — Оман» заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, интерес к ипотеке начнет оживать, когда ставка опустится ниже 10%.

Хуснуллин добавил, что даже при ставке в 16,5% рынок активизировался и постепенно начал набирать обороты. Он добавил, что популярность набирает рыночная ипотека, доля которой составила минимальные 18%.

«А без рынка ипотеке, конечно, развиваться тяжело», — подчеркнул вице-премьер.

До этого редакция «Финансы Mail» провела опрос и выяснила, что более трети россиян (39,8%) назвали доступной ипотеку со ставкой до 5% годовых. Респонденты отметили, что все, что выше, уже тяжело для бюджета семьи. Еще 22,8% считают приемлемыми 6–7% по ипотеке при стабильных доходах. Для 6,2% допустимыми остаются 8–9%, но они признают риск пропуска платежей.

12 ноября эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в интервью «Газете.Ru» заявил, что средняя ставка по рыночной ипотеке на покупку вторичных квартир в России опустится до 17% в 2026 году.

Ранее стало известно, сколько россиян поддержали реформу семейной ипотеки.

