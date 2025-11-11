На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума может принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке

Ставку по «Семейной ипотеке» могут поднять до 12%, но есть и другой вариант
true
true
true
close
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума (ГД) РФ до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. Об этом заявил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — сказал он.

Однако для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается. Аксаков добавил, что закон могут принять в этом году, а в следующем он вступит в силу.

В конце октября глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в следующем году планирует некоторое дополнительное снижение ключевой ставки. Набиуллина также добавила, что ЦБ РФ, возможно, сможет перейти к нейтральной ключевой ставке от 7,5 до 8,5% в 2027 году.

В ходе своего выступления глава Центробанка также сказала, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, но это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики. По итогам года министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%.

Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами