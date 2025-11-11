Госдума может принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке

Ставку по «Семейной ипотеке» могут поднять до 12%, но есть и другой вариант

Государственная дума (ГД) РФ до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. Об этом заявил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — сказал он.

Однако для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается. Аксаков добавил, что закон могут принять в этом году, а в следующем он вступит в силу.

В конце октября глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в следующем году планирует некоторое дополнительное снижение ключевой ставки. Набиуллина также добавила, что ЦБ РФ, возможно, сможет перейти к нейтральной ключевой ставке от 7,5 до 8,5% в 2027 году.

В ходе своего выступления глава Центробанка также сказала, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, но это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики. По итогам года министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%.

Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.