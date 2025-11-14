На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о кризисе топ-менеджмента и необходимости восточной модели управления

Эксперт Быханов: нужно отказаться от западных моделей бизнеса в пользу восточной
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня даже опытные руководители сталкиваются с растерянностью перед новыми рыночными реалиями и оказываются неспособны предложить действенные стратегии на фоне стремительной трансформации бизнеса. Неопределенность и тревога связаны с глубокими изменениями в экономике и управлении бизнесом. Об этом «Известиям» рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислава Быханов.

«Традиционные схемы и «лучшие практики», сформировавшиеся десятилетиями назад, теперь утратили свою эффективность. Привычный метод постоянного принятия решений без глубокого анализа текущей ситуации становится причиной множества бессмысленных действий, ведущих лишь к увеличению тревоги среди сотрудников», — отметил специалист.

По его словам, выбраться из сложившейся ситуации поможет отказ от западных моделей управления, ориентированных на жесткий контроль, и переход к восточной философии бизнеса. Быханов объяснил, что в этой модели важную роль играют гармония, доверие и способность принимать решение коллективно. Благодаря подобному подходу удастся укрепить дух команды, снизить уровень стресса сотрудников и повысить устойчивость компании к кризисам.

«Восточная школа бизнеса отличается долгим взглядом на будущее, приоритетом коллектива над индивидуализмом, стремлением к гармонии и уважением к каждому сотруднику. Здесь решения принимаются коллегиально, что укрепляет доверие и мотивацию команды. Лидеры регулярно инвестируют в собственное развитие и обучение персонала, обеспечивая адаптацию компании к рыночным условиям», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что залогом успеха предприятий будущего будет способность своевременно перестроиться и принять новую идеологию управления. Однако для этого потребуется значительный уровень доверия и открытости работодателей, а также их усилий по обучению сотрудников и адаптации к нынешним условиям рынка.

