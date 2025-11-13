Половина опрошенных россиян рассказала, что переводят между своими счетами крупные суммы

Около половины опрошенных граждан России признались, что хотя бы иногда переводят с одной своей с банковской карты на другую крупные денежные суммы. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, у 47% опрошенных россиян есть счета в разных банках, картами которых они одновременно пользуются. Эти участники опроса рассказали, что время от времени осуществляют переводы сами себе себе с помощью Системы быстрых платежей, при этом иногда суммы превышают 100 тысяч рублей. Отмечается, что некоторых респондентов беспокоит то, что их переводы могут восприниматься как мошеннические действия, а карты могут ошибочно заблокировать.

Другие 43% россиян заявили, что переводят деньги между счетами периодически. Однако суммы, как правило, оказываются не очень большие.

Еще 9% респондентов признались, что не делают переводы самому себе. При этом большинство добавило, что у них есть лишь один счет, поэтому переводить средства им некуда. Оставшийся 1% указал вариант ответа «другое». Некоторые из них отметили, что вовсе не совершают переводов, отдавая предпочтение наличным.

Адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Анна Соколова до этого прокомментировала то, что Центробанк начал блокировать переводы на крупные суммы, которые клиенты отправляют сами себе через Систему быстрых платежей. По ее словам, безопасно переводить денежные средства между собственными счетами можно с помощью постоянного поручения на автоматический перевод,

Ранее были названы три самые частые причины внезапных блокировок банковских карт россиян.