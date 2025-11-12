В Госдуме объяснили, какие переводы самому себе не вызовут подозрений

Переводы самому себе на крупные суммы не будут считаться подозрительными, если в тот же день клиент банка не переводит деньги другому человеку, которому до этого в течение полугода переводов не делал, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Банк России четко обозначил это условие. Только две операции вместе — перевод самому себе, а затем перевод другому человеку — будут считаться признаком мошеннической операции. Перевод своего вклада из одного банка в другой не подпадает под ситуацию, описанную представителем Банка России, поэтому новшество не должно помешать банковским клиентам проводить обычные операции. Регулятор вводит такие правила на основе данных о реальных случаях мошенничества, очевидно, эта мера направлена против конкретной преступной схемы», — отметил Аксаков.

По его словам, донастройка критериев должна помочь борьбе со злоумышленниками.

«Эту борьбу мы как законодатели всецело поддерживаем», — заключил парламентарий.

12 ноября Банк России уведомил кредитные организации: значительные переводы через Систему быстрых платежей на собственный счет могут трактоваться как потенциально мошеннические. По данным регулятора, злоумышленники убеждают клиентов вывести деньги из других банков «на себя» по СБП, после чего, получив доступ к счету, похищают средства. Перечень новых признаков таких операций ЦБ намерен утвердить и опубликовать в ближайшее время. При наличии подозрений банки обычно приостанавливают транзакции до выяснения деталей.

Ранее экономист раскритиковал новый признак мошенничества.