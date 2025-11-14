На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В минэнерго Казахстана отреагировали на атаку ВСУ по нефтетерминалу «Шесхарис»

Экспорт казахстанской нефти продолжается после атаки ВСУ на «Шесхарис»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Казахстан после атаки дронов на нефтетерминал «Шесхарис» продолжает транспортировку своей нефти по системам, проходящим через порт Новороссийска. Об этом сообщила официальный представитель министерства энергетики республики Асель Серикпаева. ее слова приводит «Интерфакс».

« <...> По состоянию на текущий час, прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и АктауМахачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений», — отметила она.

Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего от налетов пострадал Новороссийск: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы. Помимо этого, фрагменты беспилотника упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске. Работы по устранению последствий атаки продолжаются.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. 66 дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

Ранее губернатор рассказал о масштабе повреждений после атаки ВСУ на Кубань.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами