В минэнерго Казахстана отреагировали на атаку ВСУ по нефтетерминалу «Шесхарис»

Казахстан после атаки дронов на нефтетерминал «Шесхарис» продолжает транспортировку своей нефти по системам, проходящим через порт Новороссийска. Об этом сообщила официальный представитель министерства энергетики республики Асель Серикпаева. ее слова приводит «Интерфакс».

« <...> По состоянию на текущий час, прием и транспортировка казахстанской нефти по системам Атырау — Самара и Актау — Махачкала осуществляются в штатном режиме, без ограничений», — отметила она.

Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего от налетов пострадал Новороссийск: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы. Помимо этого, фрагменты беспилотника упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске. Работы по устранению последствий атаки продолжаются.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. 66 дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

