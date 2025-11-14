Набиуллина заявила, что российская экономика уже восстановилась, несмотря на шоки 2022 года

Российская экономика, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025», передает РИА Новости.

«Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась», — сказала она.

В ходе форума Набиуллина также говорила, что ЦБ снижает ключевую ставку аккуратно и осторожно. Глава ЦБ объяснила, что перед регулятором стоит задача «пройти между Сциллой и Харибдой», то есть поддержать и снизить инфляцию, но учитывать, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Это было четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».